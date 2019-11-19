Сіла у таксі і не повернулася додому: у Києві при загадкових обставинах зникла дівчина

У Києві 17 листопада при загадкових обставинах зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова.
Вона разом з подругою близько 01:30 сіла в таксі. Про це повідомили на сторінці «Троєщина FB» у Facebook.
Дівчата прямували з l’kafa Cafe (ТРЦ РайON) додому, але до пункту призначення дісталася тільки подруга зникла.
«Пропала дівчина, вчора близько 01:30 з подругою сіла у таксі від l’kafa (в ТРЦ Район), подругу довезли додому, а її – немає. Кірсанова Владислава, 24 роки», – йдеться в повідомленні.
Дівчина була одягнена в штани, сіру толстовку і чорний пуховик. Також в коментарях під постом кияни додали, що телефон зниклої був відключений.
«Дівчина викликала таксі, а телефон відключений», «І телефон її не в мережі зараз», – написали вони.
У Києві 17 листопада при загадкових обставинах зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова
Facebook/Троєщина FB
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Коментарі користувачів
Скріншот