У Тернопільській області зіткнулися мікроавтобус та легковик: двоє загиблих

Небезпечний маневр на дорозі став смертельним для двох людей в Чернівецькій області – на трасі не розминулися мікроавтобус і легковик.

Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, ДТП сталася близько 9 ранку 19 листопада на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. З’ясувалося, що водій Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Crafter.

На момент зіткнення в салоні легковика знаходилися п’ять осіб. Двоє з них, уродженці Збаразького району, загинули на місці. Ще трьох відправили до лікарні. Госпіталізували і водія автобуса.

“Причини ДТП і небезпечного маневру встановить слідство”, – розповіли в поліції і відзначили, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група.