Зеленський просив про допомогу: ЗМІ опублікували нові подробиці скандалу з Трампом

Адміністрація Дональда Трампа тиснула на президента України Володимира Зеленського ще до дзвінка 25 липня, і він шукав способи виходу з цієї ситуації.

Як пише Associated Press з посиланням на обізнані джерела, американські чиновники вимагали від Києва почати розслідування відносно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.

Зазначається, що на початку травня поточного року співробітників посольства США в Україні, в тому числі і тодішнього посла Марі Йованович, повідомили про зустріч із Зеленським. Під час бесіди глава держави нібито просив порад щодо подальших кроків.

Джерела стверджують, що Зеленський був стурбований тим, що Трамп і наближені до нього люди тиснули на нього і примушували втрутитися в президентські вибори в США в 2020 році.

Правда, офіційно президент України продовжує наполягати на тому, що тиску не було.