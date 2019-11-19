Як «кращі уми» України добряче зароблять на земельній реформі — фінансист

Створити схему — це взагалі не проблема. Що у нас немає талановитих «фінансових інженерів», вміють прокласти правильне русло державного грошового потоку?

Немає зараз в країні важливіше питання, ніж боротьба за свободу сільськогосподарських земель.

З радіо, телевізора й інтернету звучать гнівні промови депутатів, які виступають «проти», полум’яні заяви чиновників, що схиляють «за». Зелене більшість, зібране в єдиний кулак, синхронно тисне на зелені кнопки, запалюючи зелене світло новій економічній ері в житті України. Беруть участь всі, у всіх є думка і впевненість в тому, що воно правильне. Що важливо — ніхто не сумнівається, що прийняття закону покладе початок нової епохи — народного щастя, миру і благоденства.

Про це пише сьогодні у колонці «Нового часу» фінансовий експерт, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Потрібно проводити земельну реформу? Однозначно так! Для такої заяви не потрібно бути фахівцем у сільському господарстві, досить вірити в цивілізаційні процеси.

За винятком п’яти-шести ортодоксальних режимів, всі країни світу дозволяють продаж землі. І це найкраще підтвердження того, що проводячи реформу, країна йде правильним шляхом, з точки зору еволюції економічних відносин. Навіть і обговорювати нічого.

Дасть земельна реформа той ефект, до якого готують країну? Чи виправдає реальний результат оптимістичні очікування апологетів реформи?

У короткостроковій перспективі, напевно, дасть. З точки зору стратегічного розвитку — не впевнений, що на сільському господарстві потрібно робити такий акцент і формувати у людей очікування того, що реформа змінить наше життя до невпізнання, звичайно ж, в кращу сторону.

Є сумніви. Навіть в розвинених країнах, де корупції немає або вона незначна, аграрну галузь навряд чи можна вважати локомотивом економічного процвітання. А вже на ринках…

Досвід дуже сільськогосподарської Аргентини показує, що економічного прориву може і не статися. Ринок землі там є, але економічного процвітання немає. Його з’їли популізм та корупція.

І, до речі, якщо деякі ініціативи, супутні нашої земельної реформи, будуть впроваджені, то цілком може статися, що вона, замість соціальної справедливості та економічного процвітання, нехай і короткострокового, про які всі говорять, принесе нові плоди корупції, а разом з ними і «грона гніву».

Як би нам не рвонути за класичною схемою — популізм породжує корупцію.

В даному випадку, класичним популізмом бачиться обіцянку держави роздати кредити під 3-5% тим, хто буде скуповувати землю. До речі, хотілося б розуміти — три чи п’ять? Різниця чимала. І, взагалі, звідки взялися ці ставки? Чому не 5-7%, наприклад?

Але саме, на мій погляд, важливе — чому не ринкова ставка? Ми ж знаємо, що будь-яке відхилення від ринку провокує зловживання, особливо, в середовищі, де контролюючі органи відверто слабкі і корумповані.

Не вдаючись у деталі, виходить, що можна взяти у держави гроші під 3-5%, а потім позичити їх йому назад по 15%, купивши ОВДП. Це ж геніально.

Ви запитаєте, як провернути таку комбінацію, та ще, коли з боку держави буде жорсткий контроль? Створити схему — це взагалі не проблема. Що у нас немає талановитих «фінансових інженерів», вміють прокласти правильне русло державного грошового потоку?

Звичайно, є. Навряд чи вони поїхали на будівництво в Польщу або збір врожаю в Португалію, а навіть, якщо і знаходяться за межами батьківщини, то де-небудь у Лондоні чи Москві. Як ви розумієте, в наш високотехнологічний вік для розробки «схеми» фізична присутність її творця в країні зовсім необов’язково.

Так що, не сумнівайтеся, що включаться в процес «кращі уми країни», особливо, коли мова йде про потік такої сили. А сила — чималенька! Тільки на покупку одного мільйона гектарів по $2,200, як оцінює Мінекономіки, повинно бути виділено $2.2 мільярда доларів. Різниця між ринковою та надається державою процентними ставками становить 10-12%. Іншими словами «корупційний спред» тільки на одному мільйоні гектарів землі складає від $220 до $260 млн. Є над чим попрацювати, особливо враховуючи, що мова йде не про один мільйон гектарів.

Тільки уявіть, яке дієве добриво для корупції. Втішає одне — у державному бюджеті, по-моєму, немає таких грошей на виплати, та заяви про дешеві кредити — просто чергова байка від влади, щоб зміцнити в народі віру в соціальну справедливість.

Так що, як це не парадоксально звучить — наша бідність може вберегти нас від чергового витка корупції, залишивши все на рівні обіцянок і дешевого популізму!