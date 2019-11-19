Google присвятив дудл 200-річчю з дня заснування музею Прадо

Сьогодні, 19 листопада, виповнюється 200 років з дня заснування музею Прадо в Мадриді, який вважається одним з найбільш відвідуваних у всьому світі. З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображена стіна музею з картинами.

Автором цього дадлі є художник Нейт Свайнгарт. Він зазначив, що хотів створити дудл, який би одночасно вшановував велич музею і трохи розважав усіх, хто на нього дивиться.

Музей побудували в 1785 році під керівництвом архітектора Хуана де Вільянуева в Мадриді. Будівлю було переобладнано королем Фердинандом VII і королевою Марією Ісабель де Браганца з центру природничих наук в громадську галерею в 1819 році.

Спочатку будівля назвали Королівським музеєм, пізніше перейменували в Museo Nacional del Prado (Національний музей Прадо). Зібравши колекцію понад 5000 предметів мистецтва, музей здійснив проект розширення, який збільшив доступ громадськості і зменшив натовпу в головній будівлі.

Тут представлені значні колекції не тільки іспанського та італійського мистецтва, але і фламандського. У Прадо з 1819 року зберігаються картини Ель Греко, Франсиско Гоя, Дієго Веласкеса, Ієроніма Босха та інших художників.

Зараз у музеї Прадо зберігається більш ніж вісім тисяч живописних полотен. Однак площа музею обмежена, і це не дозволяє показати відвідувачам всі твори мистецтва. Відвідувачі можуть побачити тільки дві тисячі робіт знаменитих майстрів.

Цікаво, що музей Прадо по загальній вартості всіх творів мистецтва і оригінальних колекцій перевершує багатство французького Лувру. Кожен рік більше двох мільйонів людей приїжджають сюди, щоб помилуватися полотнами як Нового часу, так і пізнього Ренесансу.