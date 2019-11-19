В Італії накрили бригаду чорних археологів

Співробітники відділу по боротьбі з мародерством провели понад 80 обшуків в Італії, Франції, Великобританії, Німеччини та Сербії. Було заарештовано 23 члена угруповання. В її сховищах вилучили близько 10 000 найцінніших артефактів.

Чорні археологи проводили незаконні розкопки в тих частинах Італії, які були ще не досліджені офіційними фахівцями. Особливий інтерес для банди представляв регіон Калабрія на південно-заході країни.

Калабрія особливо багата стародавніми спадщиною і є об’єктом постійного, інтенсивного грабежу, який підживлює підпільний ринок творів мистецтва, кажуть поліцейські.

Чорні археологи вели себе, як вандали

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Поліція повідомила, що стеження за чорними археологами велися з травня 2017 року. Правоохоронці використовували складну систему відеоспостереження. З її допомогою і були знайдені мистецькі цінності.

У заяві поліції говориться, що знімки, зроблені безпілотниками, демонструють вандалізм таємних розкопок, які здійснювала злочинна банда. Для землекопания, зокрема, використовувався примітивний екскаватор.

Поліція вийшла на розгалужену мережу посередників і покупців

Чорні археологи облюбували для своєї діяльності ті місця італійського узбережжя, де до нашої ери розташовувалися давньогрецькі колонії.

Злодії забирали теракотові вази, розписні тарілки, брошки і безліч інших коштовностей. Поліція заявила, що вартість виявлених викрадених раритетів становить кілька мільйонів євро.

Мародери продавали награбоване посередникам, які, в свою чергу, наживалися на награбованих артефактах в Лондоні, Мюнхені, Діжоні і сербському місті Вршац.

За матеріалами Reuters

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