В Італії накрили бригаду чорних археологів

Співробітники відділу по боротьбі з мародерством провели понад 80 обшуків в Італії, Франції, Великобританії, Німеччини та Сербії. Було заарештовано 23 члена угруповання. В її сховищах вилучили близько 10 000 найцінніших артефактів.
Чорні археологи проводили незаконні розкопки в тих частинах Італії, які були ще не досліджені офіційними фахівцями. Особливий інтерес для банди представляв регіон Калабрія на південно-заході країни.
Калабрія особливо багата стародавніми спадщиною і є об’єктом постійного, інтенсивного грабежу, який підживлює підпільний ринок творів мистецтва, кажуть поліцейські.
Чорні археологи вели себе, як вандали
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Поліція повідомила, що стеження за чорними археологами велися з травня 2017 року. Правоохоронці використовували складну систему відеоспостереження. З її допомогою і були знайдені мистецькі цінності.
У заяві поліції говориться, що знімки, зроблені безпілотниками, демонструють вандалізм таємних розкопок, які здійснювала злочинна банда. Для землекопания, зокрема, використовувався примітивний екскаватор.
Поліція вийшла на розгалужену мережу посередників і покупців
Чорні археологи облюбували для своєї діяльності ті місця італійського узбережжя, де до нашої ери розташовувалися давньогрецькі колонії.
Злодії забирали теракотові вази, розписні тарілки, брошки і безліч інших коштовностей. Поліція заявила, що вартість виявлених викрадених раритетів становить кілька мільйонів євро.
Мародери продавали награбоване посередникам, які, в свою чергу, наживалися на награбованих артефактах в Лондоні, Мюнхені, Діжоні і сербському місті Вршац.
За матеріалами Reuters
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