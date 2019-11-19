У дворі столичної багатоповерхівки водій наїхав на дитину і втік

Біля багатоповерхівки у Голосіївському районі міста Києва сталась ДТП, унаслідок якої постраждала дитина. Про це повідомила старший інспектор Голосіївського управління поліції Христина Кірякова.

Так, після наїзду на хлопчика 2011 р.н., водій Chevrolet Aveo зник з місця події – і зараз діє спеціальна поліцейська операція.

“Така інформація підтверджується. Зараз діє спеціальна операція (поліцейська), щодо встановлення водія, який поїхав. Мати повезла свою дитину до лікарні. А які травми, я не можу вам пояснити”, – повідомила Кірякова.

Слідчі дії тривають.