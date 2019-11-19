Трагедія на Запоріжжі: знайдена вбитою вся сім’я

Жахливий випадок стався в Запоріжжі – в одній з квартир поліцейські знайшли вбитою всю сім’ю. Як повідомила прес-служба обласного главку поліції, до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її сестра кілька днів не виходить на зв’язок. Разом з нею в будинок на вулиці Ладожській попрямували і поліцейські.

“Разом із заявницею в квартиру зайшла слідчо-оперативна група, що приїхала за викликом. У квартирі були виявлені тіла жінки, її чоловіка, а також їх 25-річного сина”, – повідомила прес-служба поліції.

За даними поліції, на тілах подружжя було виявлено тілесні ушкодження, а їхній син був знайдений повішеним. На місце злочину прибули експерти-криміналісти, кінологічна служба.

Ситуацію нам коротко прокоментував начальник Запорізького обласного главку поліції Микола Лушпієнко. За його словами, у справі не фігурує версія пограбування. Найімовірніше, сталася сімейна драма.

“Можу лише сказати, що кримінального втручання ззовні не було. Проводиться розслідування”, – сказав нам генерал Лушпієнко.

За неофіційною інформацією, чоловік і жінка загинули через завдані їм колото-різані рани.