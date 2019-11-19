Голова Укрексімбанку діяв на користь Курченко, Арбузова для забезпечення інтересів Ложкіна, Порошенко, Філатова — ГПУ

Голова правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється у сприянні зняття арештів з депозитів і застав за виданим банком кредиту на $160 млн на покупку холдингу UMH.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це повідомила прокурор у суді по обранню Гриценка запобіжного заходу.

Він фігурує у справі від 31 січня 2013 року за фактом створення в лютому 2010-го року колишнім президентом Віктором Януковичем та його оточенням злочинної організації.

Прокурор заявила в суді, що, намагаючись забезпечити інтереси екс-глави Адміністрації президента і екс-власника UMH Бориса Ложкіна, п’ятого президента України Петра Порошенка, екс-заступник глави АП Олексія Філатова і колишнього першого віце-президента UMH Григорія Шверка, Гриценко у вересні 2014 року «вирішив використовувати свої службові повноваження, всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній UMH та заставного майна на суму $506 млн, тим самим приєднався до злочинної організації». За її словами, мова йде про одному з епізодів справи про легалізацію $406 млн екс-першим віце-прем’єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченко шляхом купівлі холдингу UMH.

«Реалізуючи свої злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименко та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну та іншим бенефіціарним власникам групи компаній UMH сприяти злочинної організації Януковича і взяти участь в легалізації належних їй коштів більше $406 млн шляхом укладення ряду угод по купівлі групи компаній UMH», — заявила прокурор.

За інформацією слідства, Ложкін та інші бенефіціари UMH достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименко, Курченко та інших осіб у складі злочинної організації та скоєнні ними злочинів проти держвласності.

У прокуратурі додали, що в рамках угоди ТОВ ВЕТЕК Медіа Інвест отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит у розмірі $160 млн. В якості забезпечення за кредитом були ряд депозитів на $50 млн і казначейські зобов’язання на $50 млн, нерухомість та устаткування. Без твердого забезпечення залишалася сума у розмірі $45,27 млн. В 2014 році суд за ініціативою ГПУ заарештував ці депозити, казначейські зобов’язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

«Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів в сумі $506 млн на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував… Шверку продовжити реалізацію попередньо погодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом України Порошенко», — сказала прокурор.

За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на «Наше Радіо». За словами прокурора, вищевказані учасники вирішили схилити до участі у злочині Гриценко і співробітників Генпрокуратури.

«Намагаючись забезпечити інтереси Ложкіна, Порошенко, Філатова і Шверка, Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження, всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній UMG і заставного майна на суму $506 млн, тим самим приєднався до злочинної організації», — стверджує прокурор. Вона вважає, що тим самим він діяв на користь Курченко, Арбузова та інших учасників злочинної організації.