Коломойський йде ва-банк. Що хоче олігарх від Зеленського

Олігарх переслідує декілька цілей, головна з яких — зміцнення фінансово-промислової групи.

За останній тиждень Ігор Коломойський перейшов у наступ. Про це свідчить і його особиста медійна активність, і ряд підстав, з якими виходять на публіку політики, близькі до Коломойського. Проблема очевидна. При новій владі він явно розраховував стати «олігархом №1», однак не домігся особливих преференцій, окрім хіба що енергетичних (у частині «Центренерго» — держкомпанії, що контролюється близьким до олігарха менеджментом, плюс зміцнив позиції «Укрнафти», 42% якої володіє група «Приват»). Тим часом Коломойському необхідно підсилити лінію захисту в судах за ПриватБанку, особливо міжнародних.

Атака на «Слуг»

На початку тижня Ігор Мосійчук, колишній депутат від Радикальної партії, виступив з гучними викриттями, заявивши, що у глави парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамии є друге, американське громадянство. «Якщо коротко — Давид Арахамія жив у США і працював в компанії, співзасновником якої він був, сім років. Потім компанія була продана одному з інвестфондів. Це нормально, і тут немає нічого незаконного. У 2010 році Microsoft висунула позов до цієї компанії, і в матеріалах справи чітко зафіксовано, що Давид Арахамія — «US person», тобто «громадянин США». І в цьому також немає нічого незаконного, — повідомив Мосійчук. — А ось у тому, що публічної інформації про вихід з громадянства немає, криється лихо. Коли в 2019-му він подавав інформацію в ЦВК, він ні словом не обмовився про те, що має подвійне громадянство. А це вже пряме порушення українського законодавства».

Також Мосійчук виявив подвійне громадянство у глави Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова. До посту в «Фейсбуці» він прикріпив відео з Трускавця, де депутати фракції «Слуга народу» проходили школу «молодого бійця» перед початком каденції в серпні. На записі майбутній міністр зізнався, що він є «US person» (проговорився, пояснюючи тонкощі американського та українського законодавства в частині авторського права).

«Я бачу, що це замовлення, але не знаю, в чиїх це інтересах. Я-то знаю, що (щодо документів. — Авт.) максимум, що вони можуть, — це щось нафотошопить. Все дуже легко спростовується», — сказав «Вістям» Арахамія.

Питання в тому, чи є «злив» інформації про подвійне громадянство ініціативою самого Ігоря Мосійчука або грою більш вагомих людей, наприклад, Ігоря Коломойського. «Логіка — сплутати ситуацію, довівши до абсурду, в своїх інтересах, підвищивши ставки і отримавши майданчик для торгу», — говорить співрозмовник «Вістей», близьке до «ядру» фракції.

Сам Ігор Мосійчук сказав «Вістям»: інтерес до постатей Милованова та Арахамии викликаний їх поведінкою. Міністра — діями на посаді і близькістю до «соросівським» колам, депутата — проштовхуванням земельного питання.

«Але вишенька на торті — історія з виключенням Ганни Скороход з фракції СН: мене мама і бабуся вчили, що з вагітними так чинити не можна. Все повинно бути в коректній формі. А він повів себе як істеричка, як якась чупакабра, — мотивував свої дії Ігор Мосійчук. — Що стосується Коломойського, з ним я не знайомий, як і з тими, хто з ним працює. І, більше того, я незадоволений позицією Коломойського і діями його групи в Раді. Вони кажуть, що своєї думки, окремої від Коломойського та інших олігархічних груп, бути не може. Так от, це не так! Дружу з двома олігархами і з обома бачився близько п’яти місяців тому, але жодного разу ніхто з них не просив мене що-небудь в Раді проголосувати».

Запасний плацдарм

Експерти, опитані «Вістями», розходяться в думках. «Якщо згадати 2014 рік, коли Радикальна партія була близька до Коломойського (лише через півтора року між РПЛ і олігархом сталася сварка), ця лінія логічна, — вважає політолог Денис Гаєвський. — Коломойський воює з прозахідною гілкою влади, Соросом і західними кредиторами».

А політичний експерт Сергій Биков закликає не поспішати з висновками. «Коломойський топив Мосійчука нещадно, в тому числі на своєму каналі. І вже хто-хто, але тільки не він буде допомагати в медиакампаниях», — вважає Биків.

Дійсно, протистояння між олігархом і «прозахідної» частиною СН (представником якої, зокрема, є Милованов) очевидний. Яскравий приклад тому — позиція депутатів групи «За майбутнє»: Ігор Палиця, близьке до Коломойському співголова групи, особисто заявив з трибуни про неприйнятність зняття мораторію на продаж землі.

«Ця позиція очевидна: тим самим передається позиція Коломойського по зниженню впливу на державу людей, пов’язаних із Заходом, Джорджем Соросом та фондами», — стверджує Гаєвський.

Експерт натякає на резонансне інтерв’ю олігарха виданню The New York Times, в якому той несподівано закликав покращувати відносини з Росією і навіть висунув ідею взяти $100 млрд у РФ з метою замінити кредити від МВФ.

«Це заява найменше розраховане на Україну. Її ніхто не питає. Роблячи таке публічна пропозиція Трампу і Путіна (про українського президента не йшлося), Коломойський стає посередником або важливою ланкою співпраці в українських справах між Трампом і Путіним, — вважає політолог Віктор Небоженко. — І тоді вже не Трамп здає Україну Путіну, як його звинувачують демократи США, а сама Україна в особі тандему Коломойського — Зеленського згодна за міфічні мільярди, забувши всі свої образи, повернутися в лоно Росії. Тим самим Коломойський в цій схемі намертво прив’язує нинішнього президента Зеленського до себе».

Ще одну трактування запропонував Кость Бондаренко. «Коломойський стояв біля витоків проекту «Зеленський», а зараз він має там не «контрольний», а лише «блокуючий» пакет акцій. Ось і намагається повернути його під контроль, — припускає експерт. — Це інтерв’ю — його запасний варіант відступу на випадок, якщо операція не вдасться, адже Ізраїль або європейська країна в якості притулку для нього не варіант — всі вони можуть видати його за запитом США, якщо такий буде отримано».

«Американська історія До»

Проблеми очевидні. У Штатах проти співвласника групи «Приват» ведеться розслідування з приводу «шахрайських схем» щодо сталеливарного заводу в Уорреном (Огайо). Крім того, Коломойському доводиться битися на лондонських фронтах: у Високому суді Англії і Уельсу розглядається кримінальна справа «ПриватБанк проти Коломойського» — і після апеляції, програної олігархом в жовтні (просили вивести справу з-під юрисдикції англійського суду), залишився в силі світовий ордер на арешт коштів Коломойського, виданий судом Лондона. Сума позову — $2,6 млрд — досить вагома, щоб змусити олігарха понервувати.

До речі, українська Феміда до олігарха більш ніж прихильна. Північний апеляційний суд Києва днями задовольнив позов ряду компаній, що належать Коломойському, до ПриватБанку — вони укладали з банком кредитні договори з 2006 по 2016 рік і мали близько 7,6 млрд грн (тепер, стало бути, немає угод — немає і боргів).

«Причина судової активності Коломойського в прагненні зайняти більш вигідні переговорні позиції і досягти так званого нульового варіанту, що передбачає розблокування всіх активів і припинення судів», — вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Одночасно влада передає чіткі сигнали. У недавньому інтерв’ю генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що має «дуже сильну підтримку президента» в частині проведення розслідувань проти будь-якого, «включаючи Коломойського, Ахметова та інших олігархів», додавши, втім, що дива чекати не варто (прокуратурі не вистачає «професійних потужностей»). А на закритій зустрічі з низкою журналістів голова ВП Андрій Богдан повідомив: особливий інтерес до персони Коломойського проявляє МВФ, бажаючи знати, наскільки він близький до влади.

Останнім поштовхом, який спонукав до початку атаки, могло стати звільнення з посади постійного представника Кабміну в Раді нардепа від СН Андрія Геруса. Саме його вважають близьким до олігарха (зокрема, він був ініціатором закону, що дозволяє імпорт дешевої електроенергії з РФ, що вдарило по енергетичного бізнесу Ріната Ахметова).

Банківський інтерес

Нарешті, є ще один елемент мозаїки, пов’язаної з Коломойським. Справа в тому, що його фінансово-промислова група — єдина з великих українських, не володіють своїм банком. І у фінансових колах давно ходить інформація про інтерес, який проявляють олігархом до одного з українських держбанків.

«Ахметов, Пінчук, Порошенко мають свої банки. А ФПГ Коломойського — єдина, у якій такого немає, вони обслуговуються в банку «Південний» і частково в інших. А це зовсім не те, що потрібно великої ФПГ, яка повинна володіти можливістю операційного маневру, перераховувати гроші на західні рахунки без уповільнення руху, вони повинні добре проходити західний моніторинг і т. д., — каже «Вістям» Олексій Кущ. — Укрексімбанк, з цієї точки зору, — ласий шматочок, до того ж він не на слуху, а інші держбанки (ПриватБанк, “Укргазбанк”, “Ощадбанк”) малопридатні для цих цілей».

В якості одного з таких непрямих «маркерів» експерт бачить «зачистку» наглядових рад держбанків: у серпні співбесіду в НБУ не пройшов навіть Шевки Аджунер — турецький фінансист, який працював представником ЄБРР по Україні та головою наглядової ради «Укрзалізниці».

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