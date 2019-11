Група Kiss виступила з концертом для білих акул

Більше чотирьох десятиліть рок-група Kiss грала для мільйонів людей по всьому світу, але 18 листопада музиканти виступили для самих незвичайних глядачів у своєму житті — мешканців Індійського океану великих білих акул.

Сцена була встановлена на яхті неподалік від узбережжя міста Порт-Лінкольн, а музика транслювалася в океан через підводні колонки. 8 глядачів розмістилися на другій човні зі скляним оглядового панеллю, щоб спостерігати за акулами.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Захід відбувся в рамках проекту Airbnb Animal Experiences, головна ідея якого — люди розважають тварин, а не навпаки.

За словами організаторів, замість традиційної принади зразок м’яса і крові, вони вирішили використовувати музику. Мета цієї акції — не лише краще вивчити поведінка акул, але і продемонструвати людям, що ці тварини, яких часто сприймають як виключно кровожерних хижаків, теж заслуговують на співчуття та захисту.

Ще в 1963 році в журналі «Science» було наведено докази того, що великі акули особливо чутливі до низькочастотних звуків. «Я був трохи здивований, але мені сказали, що акул залучають низькочастотні звуки, і значить їх приверне рок-н-рол. Раз ми все одно ідемо в Австралії, має сенс провести концерт під водою», — заявив напередодні фронтмен гурту Пол Стенлі, який, на жаль, не зміг зіграти на концерті з-за грипу.

Всього музиканти виконали п’ять пісень: «Calling Dr. Love», «Deuce», «I Love it Loud», «Black Diamond» і «Rock and Roll All Nite». Однак, як вони не старалися, ні одна акула не припливла на звуки рок-н-ролу.

За матеріалами Live Science і Ultimate Classic Rock

Читайте також:

Великі білі акули теж заводять друзів

Великі білі акули напали води Кейп-Коду

Косатки переслідують самого небезпечного хижака океану (відео)