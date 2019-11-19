У Гімалаях лавина забрала життя шістьох патрульних льодовика Сиачен

Коли лавина зійшла на цю, підконтрольну територію Індії, патруль з восьми чоловік перебував на висоті близько 5800 метрів. Рятувальним командам вдалося вийняти з-під снігової товщі всіх вісьмох. Семеро з них були серйозно поранені. Їх евакуювали у військовий госпіталь, який знаходився неподалік.

Шестеро чоловіків пізніше померли від переохолодження.

Умови страшніше, ніж на війні

Індія захопила контроль над льодовиком Сиачен в 1984 році. І з тих пір тут загинуло більше солдатів, ніж в бою.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Зсуви і лавини – часте явище в цьому регіоні. Особливо взимку, коли температура може впасти до -60 С.

У цих складно прохідних горах, де сусідять межі Індії, Пакистану і Китаю, льодовик сходить з висоти майже 6000 м над рівнем моря. Взимку тут випадає до 10 метрів снігу.

За матеріалами ВВС

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