У Гімалаях лавина забрала життя шістьох патрульних льодовика Сиачен

Коли лавина зійшла на цю, підконтрольну територію Індії, патруль з восьми чоловік перебував на висоті близько 5800 метрів. Рятувальним командам вдалося вийняти з-під снігової товщі всіх вісьмох. Семеро з них були серйозно поранені. Їх евакуювали у військовий госпіталь, який знаходився неподалік.
Шестеро чоловіків пізніше померли від переохолодження.
Умови страшніше, ніж на війні
Індія захопила контроль над льодовиком Сиачен в 1984 році. І з тих пір тут загинуло більше солдатів, ніж в бою.
Експрес-інформація по країні
Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Делі
Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта
Форма правління – Парламентська
Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)
Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)
Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)
Релігія – індуїзм
ІЛР – 0,609 (130-я в світі)
ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)
Валюта – індійська рупія
Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою
Зсуви і лавини – часте явище в цьому регіоні. Особливо взимку, коли температура може впасти до -60 С.
У цих складно прохідних горах, де сусідять межі Індії, Пакистану і Китаю, льодовик сходить з висоти майже 6000 м над рівнем моря. Взимку тут випадає до 10 метрів снігу.
За матеріалами ВВС
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