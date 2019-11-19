Тимошенко після сварки з Зеленським запропонували цікавий союз

Між президентом України Володимиром Зеленським і лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко стався конфлікт, — ЮВТ в результаті записали до лав «опозиціонерів».

У зв’язку з цим їй запропонували дуже цікавий варіант для об’єднання.

Зауважимо, що напередодні Зеленський заявив, що Юлія Володимирівна так добре виглядає, оскільки епоха договорняків закінчилася і ніхто «не дає смачненького».

У мережі вважають, що «сварка» політиків може означати продовження формування «контрольованої опозиції».

На каналі «Темний лицар», який анонімно веде один з депутатів «Слуги народу», Тимошенко запропонували союз з лідером Радикальної партії.

«Думаю, Тимошенко і Ляшко могли б створити в об’єднання опозиції. Блок Ляшко і Тимошенко. БЛЯТИ», — йдеться в повідомленні.