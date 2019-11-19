Оточення екс-нардепа заволоділа 41 га землі в Конча-Заспі

Прокуратура Київської області вимагає повернути у державну власність 41 га землі в Конча-Заспі, яка протиправно опинилася у власності осіб, наближених до колишньому народному депутату України.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби обласної прокуратури.

У Обухівський районний суд Київської області прокуратурою подано позовну заяву про витребування у власність держави з чужого незаконного володіння земель загальною площею понад 41 га, які знаходяться в межах ландшафтного заказника на лівому березі озера «Конча» в адміністративних межах Козинської селищної ради.

Правоохоронцями встановлено, що у 2010 році розпорядженням Обухівської райдержадміністрації всупереч вимогам земельного законодавства у приватну власність 23 громадян безкоштовно відведені земельні ділянки за рахунок земель лісового фонду, водного та природно-заповідного фондів. В подальшому, зазначені підставні особи відсторонили отримані земельні ділянки на користь третьої особи, з відповідним їх розподілом і об’єднанням.

Так весь масив незаконно відведених земель опинився в приватних руках чотирьох осіб, наближених до колишньому народному депутату України, підсумували в прокуратурі.