«Показую всі зміни»: горлівчанин опублікував гнітюче відео окупованій Горлівки

Проживає в непідконтрольної Україні Горлівці Донецької області блогер Михайло Свєтлов на своєму Youtube-каналі опублікував нове відео, на якому показав, як змінився центр міста за роки окупації.

За його словами, за цей час була проведена реконструкція площі Горлова, також, розпочата реконструкція супермаркету шахти ім. Засядька:

«Тепер тут гарно, чисто, комфортно. Бабульки котять свої непідйомні „кравчучки“ по рівній кольоровий поверхні. Обшарпані стіни будинку, що стоїть поруч, повертають в реальність. Супермаркет шахти імені Засядька перетворюється на очах. Скло вставили, пофарбували фасад, ремонт триває. Мабуть, хтось його „придбав“ за недорого».

Свєтлов пише, що на вулицях міста всюди розвішані оголошення з пропозицією транспортних послуг та афіші концертів. Блогер зазначає:

«У соцмережах горлівчани і жителі Донецька сумно жартують про „концертної народній республіці“, коли немає зарплат, але є концерт. 24/7».

Також, у кадр камери потрапив пенсіонер, який риється в сміттєвому контейнері в надії знайти що-небудь «цінне», за словами блогера, такі випадки давно не рідкість для Горлівки:

«Подібні випадки стали вже нормою для Горлівки. Коли не тільки бомжі ходять по місту від смітника до смітнику, длубаючись у кожному контейнері. Всі також багато непрацюючих магазинів. Дрібний бізнес на грані. Тільки мережа супермаркетів „Геркулес“ відкриває все нові торгові точки».

Свєтлов показав вивіску квест-кімнати «під Замком»!, який, на його думку, на сьогодні є певним символом міста:

«Це символ, гасло життя в Горлівці. Знаючи, по скільки годин люди змушені простоювати в черзі на блокпостах „ДНР“, щоб перетнути лінію розмежування… Цей „квест“ деяким коштував життя. Цій вивісці місце на в’їзді в Горлівку перед паспортним контролем „ополченців“. Під замком — точно і лаконічно! І дрібними літерами „А на що здатен ти, опинившись замкненим?“».