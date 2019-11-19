Призначать експертизу: у справі про вбивство студентки професором у РФ трапився несподіваний поворот

Професору СПбДУ Олегу Соколову, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні своєї співмешканки-студентки Анастасії Єщенко, проведуть додаткову психіатричну експертизу після спроби суїциду.

Про це пише видання “Подъем”. Як розповів адвокат Олександр Почуєв, Соколов спробував накласти на себе руки під час перерви між слідчими діями.

Додаткова психіатрична експертиза буде призначена наприкінці тижня.

Захист і раніше наполягв, що Соколов не винен. Однією з версій, чому історик дав свідчення, адвокати називають самообмову.

Нагадаємо, під час слідчого експерименту підозрюваний намагався поранити себе. З метою чистоти експерименту з історика зняли наручники, після чого він схопив кортик, що лежав на столі. Співробітники, які його супроводжували, одразу ж попередили суїцид Соколова.

Як повідомлялося:

Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза і сховав тіло в своєму будинку.

Соколов спершу стверджував, що вистрілив з гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з’ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.

Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після професор вирішив розчленувати труп.

Пізніше в мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.

Викладач з Пітера хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.

Дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім’ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото і відео з похорону можна подивитися за посиланням.