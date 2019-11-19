У Туреччині “Робін Гуд” оплачує борги бідних і підкидає їм гроші

Власник одного з продуктових магазинів в Стамбулі Кошкуна Їлмаза розповів, що до нього прийшов чоловік і попросив показати зошит, у який той записує борги покупців.

Їлмаза назвав йому адреси чотирьох осіб з найбільшими заборгованостями. Через деякий час чоловік повернувся і оплатив борги.

– Я запитав, як його звуть, і він сказав мені: “Просто називайте мене Робін Гуд”, – розповів він.

За словами продавця, чоловік дав ще грошей сім’ям боржників.

Нагадаємо, в березні в Туреччині невідомий підкинув кілька конвертів, в яких було по 1 тис. лір (близько $170), під двері нужденних сімей. Також, вважається, що саме він оплатив борги людей у продуктових магазинах на суму 25 тис. лір (близько $4,4 тис.) у червні.

Власник одного з магазинів розповів, що чоловік не назвав свого імені, але сказав, що робить це заради божого благословення.