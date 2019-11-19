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Українець хотів вивезти до Польщі револьвер

19.11.2019

Прикордонники пункту пропуску “Шегині” на кордоні України з Польщею під час огляду двох автомобілів виявили револьвер “Флобер” та 18 набоїв. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України

“Вчора в пункті пропуску “Шегині” під час огляду автомобіля марки Infiniti, яким з України прямував 37-річний мешканець Львівщини, прикордонники знайшли револьвер “Флобера” та 9 набоїв до нього. Таку ж кількість боєприпасів згодом виявили правоохоронці в авто іншого нашого співвітчизника. Травматичну зброю та набої в обох випадках водії ховали в ніші для дрібних речей”, – йдеться у повідомленні.

Револьвер та боєприпаси вилучили співробітники оперативно-слідчої групи Національної поліції України.

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