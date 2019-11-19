«Взяв на себе зобов’язання зачистити всіх, хто заважає РФ»: Ляшко звинуватив Зеленського переслідування українських опозиціонерів на догоду Москві

Олег Ляшко заявив, виступаючи в ефірі Ехо України, що Володимир Зеленський взяв на себе зобов’язання зачистити всіх, хто заважає Російської Федерації. При цьому лідер Радикальної партії нагадав, що відносно нього в РФ відкрили кримінальну справу.

Ляшко підкреслив — посадити його у в’язницю хочуть із-за реальної протидії постачання російської електроенергії в Україну. Політик вважає, що якщо нинішня українська влада його все-таки посадить, то в Москві цього будуть аплодувати стоячи. Вся справа в тому, що Зеленський дійсно виконує план, який йому підготували в Російській Федерації.

Також Ляшко підкреслив, що в Україні стосовно нього теж відкрито кримінальне провадження. Воно безпосередньо пов’язане з його позицією про неприпустимість відкриття українського енергетичного ринку для Росії. Політик додав, що посадити його у в’язницю хочуть лише із-за позиції, яку він висловлює в соціальних мережах. Виходить, що в Україні вже немає статті за наклеп, проте в реальності людини за це можуть посадити у в’язницю. Свободи можуть позбавити не за реальний злочин, а лише за висловлення власної позиції. При цьому Ляшко нагадав Зеленському, як диктатори закінчують, вирішили обмежити в своїй країні свободу слова.