Тейлор похвалив Зеленського і заступився за Порошенка

Посольство США в Україні підтримує президента Володимира Зеленського в його мирні ініціативи.

Про це сказано в заяві тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора, яке опубліковано на сторінці диппредставництва в Facebook.

Дипломат привітав главу держави та МЗС з «останніми досягненнями».

Він уточнив, що має на увазі обмін українських полонених на учасників російський агресії; розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі та повернення українських кораблів, захоплених росіянами в Керченській протоці.

За словами Тейлора, все перераховане – «конкретні досягнення на шляху до світу, і всі українці мають підстави цим пишатися».

Крім того, США вітають наміри «нормандської четвірки» провести саміт і сподіваються на подальше просування в досягненні миру».

Тейлор вважає, що завжди є бажаючі розділити Україну, «особливо Росія».

Дипломат підкреслив, що не варто прислухатися до російської пропаганди.

«У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, ніби члени команди президента співчувають Росії або вважають, що конфлікт почав колишній президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно несе відповідальність Росія», – заявив він.