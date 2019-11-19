Зеленський розповів, про що буде розмовляти з Путіним на зустрічі в Парижі

На саміті «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня президент Володимир Зеленський має намір домовлятися про повернення українських територій.

Зокрема, переговори по Донбасу повинні проходити з визначенням конкретних термінів. Про це Зеленський заявив на брифінгу в Києві.

«Я б хотів реальних результатів. Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення Донбасу з якимись більш або менш чіткими термінами», — заявив він.

На думку президента, після трирічної перерви, зустріч у «нормандському форматі» це успіх. Нагадаємо, до цього лідери «нормандської четвірки» зустрічалися в 2016 році.

«Ми повинні розуміти, що ми повинні вирішити питання війни на Донбасі дипломатичним шляхом. Цей шлях починається з переговорів. Нормандський формат — це насамперед переговори на вищому рівні. Зараз дуже серйозно готуємося до цієї зустрічі», — заявив він.