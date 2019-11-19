В Слузі народу уточнили, як будуть голосувати за зняття недоторканності з Порошенком

Фракція «Слуга народу» підтримає зняття депутатської недоторканності з лідера Європейської солідарності і екс-президента Петра Порошенка.

Про це заявив перший заступник пропрезидентської політсили Олександр Корнієнко в інтерв’ю Нового часу.

«Всі мотивовані голосувати за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція», — зазначив Корнієнко.

При цьому він додав, що таке голосування є більше технічною. Депутат нагадав про вступ у силу з 1 січня 2020 року змін до Конституції щодо недоторканності нардепів, після чого необхідність у подібних голосуваннях не буде.

Корнієнко додав, що депутати будуть самі визначатися, чи голосувати за можливе підозра Порошенко і зняття з нього недоторканності.