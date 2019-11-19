В Україні продають «Запорожець», який їздить на дровах

ЗАЗ 968-М, який не потрібно заправляти, зібрали українські умільці.

Вартість бензину і дизеля в Україні постійно збільшується, тому деякі автомобілісти переводять свої машини на альтернативні види палива. У Луганській області, наприклад, з’явився ЗАЗ 968-М, який їздить на дровах.

Зовні «Запорожець» практично не змінився. Ось тільки ззаду до нього приварили величезний бак з трубами. Саме в цю «піч» складають дрова, які, згораючи, утворюють газ. Завдяки цьому газу автомобіль і рухається.

Які динамічні характеристики ЗАЗ 968-М, який їздить на дровах, — не відомо. Зрозуміло, що навряд чи ними слід хвалитися. Зате їздити на такій машині дуже дешево.

Але унікальність цього «Запорожця» полягає не тільки в тому, що він працює на енергії, одержуваної від згоряння деревини. Він зберіг свій рідний мотор, і тому може використовувати також і бензин.

Зараз «Запорожець», легендарний ЗАЗ 968-М, який їздить на дровах, шукає нового господаря. Його продають всього за 300 доларів.