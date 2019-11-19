У Росії авто провалилося під асфальт, водій і пасажир зварилися заживо

Асфальт обвалився під автомобілем посеред паркування в російському місті Пенза. У результаті машину буквально засмоктало під землю, а водій і пасажир загинули, сварившись в окропі. Про це повідомляє Telegram-канал Readovka.

У момент інциденту авто рухалося по парковці, всередині знаходилися дві людини. Через обвалення під асфальтом прорвало трубу з окропом. В результаті люди зварилися заживо.

Пізніше на каналі з’явилося відео моменту, коли автомобіль провалився під землю.

Місцеві правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності двом особам).