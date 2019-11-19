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Столична влада розповіли, скільки витратять на програму капремонту поліклінік

19.11.2019

Столичные власти рассказали, сколько потратят на программу капремонта поликлиник

За три роки в місті повністю відремонтують 135 абмулаторных будівель і замінять у них застаріле обладнання на цифрове.

Як розповів журналістам глава департаменту охорони здоров’я Москви Олексій Хрипун, програма, розрахована до 2023 року, обійдеться місту в 45 млрд рублів.

Першим етапом у 2020 році відремонтують 50 поліклінік. На них міський бюджет витратить 12,5 млрд рублів, повідомив Хрипун, додавши, що оснащення амбулаторної ланки сучасним обладнанням буде обходитися столиці в 5 млрд рублів на рік.

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