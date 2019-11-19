Приховав 4,7 млрд грн: екс-нардепу повідомили про підозру

Нардепу VIIІ скликання повідомлено про підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2018 роки.

Під час проведення слідства було встановлено, що протягом 2015-2018 років екс-нардеп з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов’язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд гривень.

З січня 2017 року детективи НАБУ ведуть розслідування наведених фактів.