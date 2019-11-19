Маленькая Русалочка: Яна Соломко похвасталась спортивными талантами дочки

Певица весело провела время с малышкой в бассейне

После новости о том, что Яна Соломко развелась со своим мужем Олегом Солодуховым, которая появилась в сентябре, певица сделала несколько загадочных публикаций о разочарованиях в жизни, после чего на некоторое время пропала из соцсетей. Поклонники начали уж было беспокоиться, однако девушка вернулась и объяснила, что у нее просто не было на это времени, ведь она занималась своим музыкальным проектом SoYana и дочуркой Кирой. Новым видеороликом в своем Instagram она точно доказала, что у нее все хорошо.

Яна решила показать, как они с четырехлетней Кирой весело и активно провели день в бассейне – а заодно и похвастаться спортивными талантами дочки.

На видео мама с дочкой в обнимку плещутся в воде, а также показано, как девочка умело плавает разными стилями и смело прыгает в воду с бортика и ныряет.

Видео: Яна Соломко с дочкой (instagram.com/yana.solo)

Фолловеры умиляются этой милой и веселой парочке, а также восхищаются смелостью и мастерством маленькой Киры в комментариях к публикации.