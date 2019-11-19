Принц Гарри и Меган Маркл показали новую фотографию сына Арчи (фото)

Две недели назад сыну 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл исполнилось шесть месяцев.

В честь дня рождения принца Уэльского герцог и герцогиня Сассекские поделились новой фотографией полугодовалого сына Арчи. На черно-белом снимке 71-летний принц Чарльз с любовью смотрит на своего внука, лежащего на руках отца, принца Гарри, в день его крещения.

«С днем рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского — сэр, папа, дедушка!» — говорится в трогательной подписи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже поздравили принца Чарльза с днем рождения, опубликовав серию кадров.

«Желаем счастливого дня рождения», — написали герцог и герцогиня Кембриджские.

Фото: Instagram