Зеленський підписав закон про заборону вирубки Карпат

Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередження суцільних рубок в ялицево-букових лісів.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює систему охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпат, про що стало відомо у вівторок, 19 листопада, у прес-центрі ОП.



Згідно з пояснювальною запискою, в 2000 році був прийнятий закон, який вводив мораторій на 10 років на вирубку лісу на крутих схилах Карпат. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з’явилася можливість проводити суцільні рубки ялиново-букових лісів.



Реалізація норм закону сприятиме збереженню лісів, попередження суцільних рубок в ялицево-букових лісів Карпатського регіону, а також захист Карпатського регіону від стихійних лих та природних катаклізмів.



Також 19 листопада президент підписав закон про забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів.



Закон забороняє обмеження права загального водокористування; забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.



Ті, хто спробує обмежити цей доступ, будуть покарані штрафом.



Також, обмеження доступу громадян (у тому числі шляхом установлення огороджень або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, які знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.



Реалізація норм закону сприятиме посиленню захисту конституційних прав громадян на користування природними об’єктами.