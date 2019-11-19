У Парижі міні-рукопис юної Бронте пішла з молотка за €780 тисяч

Музей Prononage Bronte, який базується в будинку дитинства англійської письменниці в Хоэрте, святкує перемогу. Його співробітникам нарешті вдалося повернути в рідні пенати маленький рукотворний журнал, написаний 14-річної Шарлоттою Бронте. На аукціоні Drouot в Парижі музейники заплатили за лот 780 000 євро (862 600 доларів США). Чималу частину цієї суми зібрала небайдужа громадськість Хоэрта.

А ініціювала збір коштів легенда британського театру і кіно Джуді Денч. Актриса, яка є почесним президентом Товариства Бронте, неодноразово закликала британців допомогти у поверненні «маленької книжки додому в Хоэрт».

Це була друга спроба викупити рукопис і привезти в музей письменниці. Перша не увінчалася успіхом, так як подвижникам не вистачило коштів.

Відсутню ланку «Журналу молодих джентльменів» поповнилося

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Без перебільшення, повернення міні-рукописи було справою честі музейних працівників та жителів Хоэрта. Це – один з шести випусків підлітковій серії періодичних видань. Шарлотта і її сестри називали серію «Журналом молодих джентльменів». П’ять з шести випусків журналу вже перебували в музеї. І ось, нарешті, шостий повернувся додому.

Рукопис складається з більш ніж 4000 слів, написаних крихітними літерами. Вона розповідає історії про жителів так званого Скляного міста – уявного світу, придуманого сестрами Бронте. Зшиті між собою сторінки покриває коричнева, світло-коричнева картонна обкладинка.

Шарлотта Бронте, автор знаменитого роману «Джейн Ейр», померла у 1855 році.

За матеріалами Reuters

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