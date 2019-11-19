Independent: Кримінальне переслідування Порошенко може розколоти Україну

Кримінальна справа, відкрита Державним бюро розслідувань (ДБР) щодо п’ятого президента України і чинного нардепа Петра Порошенка, може розколоти українське суспільство. Про це пише британський журналіст Олівер Керролл у своїй колонці на the Independent.

На його думку, ДБР зробило самий серйозний крок за весь період існування, звернувшись до Верховної Ради із запитом про зняття недоторканності з Порошенком.

«Цей крок знаменує собою різке підвищення ставок у протистоянні старого й нового режимів в країні», — вважає Керролл.

Він нагадав, що під час передвиборної гонки тоді ще кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що його опонент іде на другий термін, щоб уникнути першого терміну – тюремного.

«Тоді мало хто сприйняв це як серйозну загрозу», — пише журналіст.

Керролл зазначив, що корупція в Україні вже давно є однією з головних тем, оскільки боротьба з нею не так проста, як здається. У той же час кримінальне переслідування екс-президента країни, нехай навіть незалежним органом, «різко контрастує з очевидним небажанням президента Зеленського відновлювати активи союзників, обвинувачених у правопорушення».

Журналіст додав, що справу проти Порошенка може розколоти Україну, що точно «не в її довгострокових інтересах».