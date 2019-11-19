У Росії законом дозволили демонструвати нацистську свастику, але з умовою

У вівторок, 19 листопада, Держдума РФ у третьому читанні прийняла закон, яким в країні дозволили демонстрацію свастики за умови засудження нацизму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зміни були внесені в закон «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та «Про протидію екстремістської діяльності».

Таким чином, у Росії дозволили демонструвати нацистську символіку, за умови, якщо вона формує негативне відношення до ідеології нацизму, а також не несе в собі ознак пропаганди або виправдання даного явища.

Голова комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська зазначила, що старі норми приймалися з благих спонукань, однак ніхто не замислювався про їх наслідки.