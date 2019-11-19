Про ситуацію на ринку «Барабашово», або чому лихі 90-е для підприємців — лише квіточки

Не перший місяць спостерігаю за тим, що відбувається на ринку «Барабашово». І те, до яких масштабів все це докотилося, це просто якась вакханалія.

Зараз все швидше нагадує пекло для тих, хто там працює. На ринку, де повинні працювати прості закони ринку, людей, які свого часу повірили Фельдману і купили там павільйони за тисячі доларів, Фельдман просто кинув.

Зараз керівництво адміністрації, виконуючи «ЦУ» мецената-нардепа Фельдмана, в прямому сенсі, перейшло всі межі. Пресуючи простих торговців всіма можливими і неможливими методами.

Олександр Фельдман

Спочатку були колосальні суми за оренду, при цьому без будь-яких документів. Зараз шантаж.

Парадоксально, що в півторамільйонному місті в прямому сенсі орудує бандитське угрупування. На яку навіть поліція, яка повинна захищати, вплинути або не може, або не хоче.

Всі кожен день нагадує блокбастер.

З одного боку виконавці примх Фельдмана, які роками наживалися на простих підприємців, зараз відкрито орудують з титушки. З іншого боку — прості люди, яких чорні схеми концерну АВЕК: непідйомна оренда, переслідування, тиск і шантаж, не влаштовують.

Зараз все швидше нагадує кримінальні розборки. Підпали машин, нападу і мало не проломлені голови бізнесменів, блокування їх роботи, залякування, жорсткий пресинг.

Складається враження, що адміністрація боїться залишитися без «годівниці», зараз намагається вичавити останні соки з незручних для себе підприємців, які не хочуть платити чорний нал.

Останнім часом, кожен вечір, вірні слуги адміністрації ринку, концерну АВЕК і мецената-нардепа Фельдмана, в супроводі близько 50 титушек нахабно блокують магазини. А блокують за чітко відпрацьованим сценарієм. Приходять з шуруповертами і закручують магазини разом з товаром. Виставляючи під павільйонами оборону з спортсменів. І тут починається найцікавіше. Жорстокий шантаж і тиск.

За розблокування магазину підприємець повинен занести «в стіл» потрібну суму. І не куди-небудь, а вірним псам Фельдмана, а саме в адміністрацію ринку «Барабашово».

За інформацією інсайдерів, у людей вимагають суми, коливаються від 20 000 гривень, вдумайтеся, півмільйона гривень!!!

Але, якщо бізнесмен відмовляється від умов шантажеров, він повинен забути як про своєму магазині, так і про свій товар всередині. Іншими словами, якщо люди не заплатять, хоч товаром візьмуть!

Цифри за останній тиждень — 50 заблокованих магазинів. Не важко включити просту математику, щоб підрахувати скільки б Фельдман і його компанія збили чорного налу.

Навіть при вимаганні мінімалки, наприклад, 20 000 гривень з кожного за розблокування точки, авэковцы збили б десь 1000000 гривень.

Прикро, що люди змушені йти на умови такого роду шантаж. І заносять туди, куди потрібно, гроші, лише б не залишитися без нічого.

Центральна влада змінюється, не змінюються лише методи депутатів-меценатів, які дуже бояться за свої кишені і ніяк не можуть відійти від своїх брудних методів витрушування з людей грошей. Їм плювати на закони і прості людські долі. Їм плювати на честь і гідність. Але в нормальній країні перед законом мають бути всі рівні.

Народний депутат Фельдман безпосередньо не тільки в курсі, а й керує всіма цими процесами, говорять між собою підприємці, додаючи, а управляє всіма цими процесами служба безпеки ринку «Барабашово»

facenews.ua