Атрошенко заявив, що пранкер Джокер принижував не його, а його водія

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко назвав листування з пранкером «Джокером», який пише від імені голови Офісу президента Андрія Богдана, жартом.

Про це він заявив у коментарі «UA: Чернігів».

Атрошенко зазначив, що знав про те, що номер, з якого йому писали, не належить Богдану.

«Це був жарт. Я відразу зателефонував: а) – в приймальню, б) – у службу безпеки. Перевірили даний номер – він не належав нікому з адміністрації, тим більше Богдану», – сказав він.

Також, за словами Атрошенко, на питання у листуванні відповідав не він, а його водій.