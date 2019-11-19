Забув вказати майно на 43 мільйони. В суд пішло справу проти екс-губернатора Запорізької області Бриля

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови однієї з обладміністрацій, якого підозрюють у неподанні декларації про доходи за 2015 рік та внесення недостовірних відомостей в декларації за 2016 і 2017 роки. Про це повідомляється на сторінці САП у соцмережі.

Прізвище чиновника не називається, але, ймовірно, мова йде про колишнього голову Запорізької ОДА Костянтина Брилі, якому НАБУ минулого літа висувала аналогічні підозри.

Уточнюється, що в декларації за 2016 і 2017 роки чиновник вніс недостовірні відомості про вартість об’єктів декларування, а також не вказав майно — об’єкти нерухомості, в тому числі земельну ділянку, автомобілі, доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн і 8 млн грн відповідно. Крім того, з’ясувалося, що в 2015 році службовець всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

За погодженням прокурорів САП і детективів НАБУ 9 липня 2019 чиновнику було повідомлено про підозру.

Фото: facebook.com