Банкіри пояснили зміцнення гривні і спрогнозували подальший курс

Банкіри пов’язують зміцнення гривні з податковим періодом і прогнозують девальвацію до 24,5 UAH/USD наприкінці листопада.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«До закінчення поточного тижня очікуємо невеликий повернення до рівня 24,50 UAH/USD. Підставою для цього є невеликий обсяг оголошеного аукціону за ОВДП, а також активізація покупців валюти на рівнях близько 24,10-24,20 UAH/USD. Основним чинником зміцнення гривні є завершення податкового періоду (сплата більших сум податків експортерами за 3й квартал). Це послужило основною причиною продажу великих обсягів валюти», — прокоментував Станіслав Лисянський, начальник управління інвестиційно-торговельного бізнесу «Банк Альянс».

За його словами, на кінець місяця прогнозується невелике зростання курсу гривні до рівнів 24,50-24,70 UAH/USD, але все буде залежати від аукціону з розміщення ОВДП, який відбудеться 26 листопада 2019 року.

«Під питанням обсяг запропонованих паперів, їх термін і прибутковість. Наскільки ці папери будуть привабливі нерезидентам і внутрішнім інвесторам, і визначить курс на закінчення місяці», — підсумував банкір.

У той же час, за словами представника Ідея Банку, на міжбанківському валютному ринку гривня впевнено наближається до курсу 24,00 UAH/USD.

«Головними причинами зростання і раніше є – купівля ОВДП нерезидентами, а також активна продаж валюти експортерами для поточної господарської діяльності. Крім цього, наближається період бюджетних платежів, що також є драйвером для зміцнення національної валюти», — сказав банкір.

За прогнозом Ідея Банку, курс на цьому тижні буде коливатися в діапазоні 24,00-24,40 UAH/USD, а до кінця місяця очікується курс гривні на рівні 24,00-24,50 UAH/USD і 24,50-25,50 UAH/USD до кінця року.

«Швидше за все, обмінний курс навряд чи піде нижче позначки 24,0 UAH/USD. Найбільш ймовірний коридор на цей тиждень 24,10-24,40 UAH/USD. Коливання курсу з початку осені переважно ситуативні, курс знаходиться в діапазоні 24,20-25,20 UAH/USD», — прокоментувала аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

За її словами, в цілому, можна сказати, що протягом цього періоду поки не сформувалися фактори, які могли б помітно послабити або зміцнити курс і вивести його із зазначеного коридору.

Очікуваний курс на кінець місяця 24,50 UAH/USD, а на кінець року 25,0-25,5 UAH/USD.