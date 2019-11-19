Парубій і Кличко не прийшли на допити по справі беркутівців

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій і мер Києва Віталій Кличко не з’явилися в Святошинський районний суд столиці на допити по справі проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у масових вбивствах на Майдані.

Парубія і Кличко повинні були допитати райсуду Києва в якості свідків сторони захисту.

Головуючий суддя Сергій Дячук сказав, що за його інформацією Парубій візьме участь у допиті 21 листопада у режимі відеоконференції. У той час як Кличко ні сьогодні, ні 21 числа не зможе прийти в суд, оскільки перебуває у закордонному відрядженні.

За словами Дячука в листопаді закінчується раніше визначений строк для допитів свідків захисту. Якщо його продовжити на місяць, як це було з допитами свідками обвинувачення, то до допитів обвинувачених суд зможе приступити лише навесні 2020 року. Після допитів відбудуться дебати і можна буде виносити вирок обвинуваченим.

На наступному судовому засіданні 21 листопада крім Парубія повинні також допитати свідка захисту Сергія Пашинського. Ймовірно, це станеться з використанням відеозв’язку, екс-нардеп сидить у слідчому ізоляторі.

Святошинський райсуд розглядає справу проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, яких звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

16 липня суд змінив запобіжний захід Тамтуре з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. 24 жовтня Тамтуре замінили цілодобовий домашній арешт нічним.

Іншим обвинуваченим продовжили арешт спочатку до 14 вересня, а потім до 22 грудня. 14 листопада адвокати екс-«беркутівців» заявили, що Парубій, Кличко і екс-глава СБУ Валентин Наливайченко ігнорують виклики на допити.