Популярний парк Камбоджі заборонив катати туристів на слонах

На таке рішення компанії Apsara, яка управляє парком з його знаменитим храмовим комплексом, вплинуло тиск природоохоронних організацій. Рішення про невикористання з 2020 року слонів в туристичних цілях тут було прийнято ще на початку літа. І ось процес впровадження нового правила в життя, нарешті зрушився з місця.
Два з 14 слонів, які раніше обслуговували гостей парку, були переселені в довколишній ліс Бос-Те.
Лонг Косал, представник прес-служби компанії Apsara, сказав, що залишилася дюжина тварин відправиться туди ж до кінця цього року.
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Королівство Камбоджа – держава в Південно-Східній Азії.
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Столиця – Пномпень
Найбільші міста: Пномпень, Такмау, Баттамбанг
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 181040 км2 (88-я в світі)
Населення – 15,57 млн чол. (69-я в світі)
Офіційна мова – кхмерська
Релігія – буддизм
ІЛР – 0,555 (143-я в світі)
ВВП – $16,77 млрд (115-я в світі)
Валюта – рієль, долар США
Межує з В’єтнамом, Лаосом, Таїландом
Пан Косал вважає, що слони – тварини хоч і великі, але дуже ніжні. І керівництво парку Ангкор більше не бажає, щоб вони експлуатувалися туристичною галуззю. Слони повинні жити в своєму природному середовищі.
Туристів менше, зате слони живі
У 2016 році до парку Ангкор була прикута увага всього світу. Тоді тут померла самка слона по кличці Самбо. Її смерть була викликана поєднанням теплового удару і виснаження.
Два роки потому Всесвітній фонд дикої природи опублікував докладний огляд з приводу скорочення популяції азіатського слона. В огляді значилося, що популяція цього виду всього за три покоління скоротилася на 50 відсотків.
За даними компанії Angkor Enterprise, яка контролює вхід у парк, на цьому знаменитому об’єкті ЮНЕСКО спостерігається зниження кількості туристів.
В останньому звіті говориться, що з січня по вересень цього року путівки в храмовий комплекс купили 1,8 мільйона іноземних туристів. Це на 13,7 відсотків менше, ніж за такий же період минулого року.
Не можна передбачити, чи вплине заборона на відтік туристів в наступному році. У будь-якому випадку, нинішня міра цілком відповідає світовому тренду. Все більше мандрівників і туристичних організацій на всій планеті борються проти експлуатації тварин в розважальних цілях.
За матеріалами CNN
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