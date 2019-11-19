Леся Никитюк опубликовала фото с отдыха в Праге

Леся Никитюк поделилась с подписчиками кадрами со своего отдыха. Телеведущая провела уикенд с мамой в Праге. Видно, как близки мать и дочь.

Об этом пишет tsn.ua.

Популярная украинская телеведущая устроила себе и маме приятное путешествие на уикенд в Прагу.

Такие короткие, приятные отпуска невероятно полезны, ведь позволяют переключиться и снять напряжение будней.

В Чехию звезда поехала вместе с самым родным человеком, – со своей мамой Екатериной. Об этой короткой поездке в Прагу телеведущая рассказала на своей странице Instagram. Также Леся призналась, что выходные с мамой – это лучшие выходные.

Леся и мама

Стоит отметить, что чувство стиля не изменило Лесе, и для прогулки, по улицам старой европейской столицы, Никитюк выбрала блестящую юбку, черную кофту и черное пальто. Изюминкой образа стала зеленная шляпка в крупную клетку и сумочка в тон. Талию знаменитость подчеркнула пояском зеленого цвета. Легкую таинственность образу добавила вуаль на шляпке. Шляпка с вуалью – удачный выбор для прогулок по улицам Праги овеянными легендами из средних веков.

instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники, естественно оценили Лесю за стиль и осыпали комплиментами, как саму Лесю так и ее маму. Некоторые отметили невероятное сходство телеведущей со своей мамой.

Маме также досталась доля комплиментов от поклонников дочери. Отмечали ее молодость и красоту. Некоторые, даже заметили, что это скорее сестры, а не мать и дочь. Многих восхитил цвет глаз родственниц. Прозвучали сравнения с изумрудом. Также Лесю и маму сравнили с прекрасными цветами.