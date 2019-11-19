Суд обрав запобіжний захід Ляшка за бійку з Герусом

Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив нардепів Вікторію Сюмар («Європейська солідарність») та Михайла Волинця («Батьківщина»).

Бориспільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід лідеру Радикальної партії Олега Ляшка з-за його бійки з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє кореспондент видання «ГОРДОН».

Запобіжний захід обрано у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив нардепів Вікторію Сюмар («Європейська солідарність») та Михайла Волинця («Батьківщина»).

Прокуратура подала клопотання про обрання Ляшко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Під час судового нардепи від «Батьківщини» Валентин Наливайченко і Михайло Волинець, нардеп від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар подали клопотання про взяття його на поруки.

Крім того взяти Ляшко на поруки зголосилися екс-нардепи-радикали Андрій Лозовий, Дмитро Лінько і колишній позафракційний депутат Віталій Купрій.

6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом в залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль. Лідер Радикальної партії звинуватив нардепа від «Слуги народу» в лобіюванні інтересів російських виробників електроенергії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Ляшко повідомив, що йому висунули підозру у частині 2 цієї статті – «нанесення легких тілесних ушкоджень».

Прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовская сказала у коментарі УНН, що звинувачення буде клопотати про арешт політика. Засідання Бориспільського міськрайонного суду з цього приводу призначено на 14.00 19 листопада, повідомило агентство УНІАН.

Бійка з народним депутатом від партії «Слуга народу», головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом може коштувати Ляшко «дуже дорого», заявив журналістам генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.