У ЗМІ з’явилися фото, що підтверджують взяття Держгеонадр під контроль спонсором «Свободи» Кривецький

Раніше опублікована інформація про те, що контроль над Державною службою геології та надр отримав тіньовий спонсор «Свободи» – авторитет Ігор Кривецький, більш відомий у кримінальних колах як «Пупс», отримала своє підтвердження. Про це свідчать фотографії, опубліковані в ЗМІ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук призначив нового главу Держгеонадр Романа Опимаха, від якого зажадав провести повну кадрову перезавантаження одного з найбільш корумпованих відомств. Проте вже в день призначення Роман Опимах представив своїм радником якусь Ірину Супрун.

«Супрун в період з 2014 по 2017 рр. вже була радником голови Держгеонадр і тісно пов’язана з головним тіньовим спонсором «Свободи» Ігор Кривецький. Довгі роки Кривецький повністю контролював Держгеонадра. До сфери його інтересів входив і входить практично весь нелегальний бізнес. Але видобуток бурштину для Кривецкого – питання особливе. В розслідуванні «Схем» докладно розказано про «бурштинових» схемах господаря «Свободи». Реалізовувалися бурштинові схеми спочатку через Дмитра Кащука, якого в 2014 році призначили керівником служби за квотою «Свободи». Після того як ним зацікавилося СБУ, Кащук пішов з посади призначивши замість себе ручного Миколи Бояркіна, залишаючись при цьому тіньовим головою Держгеонадр. До останнього в якості юридичного радника і була приставлена Ірина Супрун», – пояснили ЗМІ.

Там зазначили, що з дня призначення нового голови Держгеонадр не минуло й тижня, як з поверненням тандему Супрун-Кащук вже повернулися і зустрічі в ресторані «Office», і договорняки про вирішення питань, проведення незаконних експертиз. На доказ ЗМІ опублікували фото з таких зустрічей.

«На тлі прийняття закону з питань видобутку бурштину повернення Кривецкого і його людей у Держгеонадра навряд чи бути випадковим і до нього явно готувалися, враховуючи як наполегливо Кащук останніх півроку зачищав інтернет простір від згадок по кримінальним справам проти нього. У зв’язку з цим говорити про якесь очищення влади після появи в оточенні Опимаха людей, пов’язаних з Кривецький, Мартиненко або ким-небудь іншим не представляється можливим. Можна скільки завгодно говорити про реструктуризацію, електронний документообіг, відкритості, але ключове питання як завжди залишається в людях. Декларуючи виривання служби з рук Фукса прем’єр урочисто передав структуру в лапи Пупсові», – резюмували ЗМІ.

Олег Бойко