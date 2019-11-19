Харківський «слуга народу» позичив три мільйони у рідної тітки

Нардепу-мажоритарнику Андрію Одарченко дала в борг майже три мільйони гривень Лідія Одарченко, рідна сестра його батька. Раніше вона володіла фірмою, яка фігурує у декларації у «слуги народу».

Зміни в декларації опубліковані на сайті НАПК. Згідно з документом, 16 вересня Одарченко отримав від родички 2 мільйони 972 тисячі 400 гривень. Як нам вдалося з’ясувати, Лідія Семенівна Одарченко — рідна сестра Миколи Семеновича Одарченко, батька нардепа. До 2018 року жінка значилася засновником фірми «АМД-Харків». Її власником до липня 2019 року — поки не став народним депутатом — був Андрій Одарченко. Компанія здає нерухомість в оренду.

Крім того, за перший місяць роботи у Верховній Раді Одарченко заробив 47 тисяч 338 гривень.

У декларації нардепа за 2018 рік, поданої в липні 2019 року, за 12 місяців роботи деканом одного з факультетів в Харківському державному університеті харчування та торгівлі він отримав 149 тисяч гривень. У нього були дві кредитні зобов’язання перед «Приватбанком» — 736 тисяч 732 гривні і 62 тисячі 703 гривні відповідно.

У 2018 році екс-декан купив два авто — «Lexus ES 300H» 2013 року випуску та «Lexus GS 300» 2005 року випуску. Згідно декларації, Одарченко мав корпоративні права у 11 компаніях і був їх кінцевим бенефіціаром.

Як писав KHARKIV Today, харківський нардеп з «Слуги народу» потрапив в ТОП прогульників у жовтні.

Андрій Одарченко опинився серед нардепів, які були відсутні під час голосувань у Верховній Раді. За словами харківського нардепа, новини про те, що він нібито прогулює пленарні засідання парламенту — неправдиві. Одарченко підкреслює, що жодного засідання парламенту він не пропустив без поважних причин.