Лилия Подкопаева восхитила стройной фигурой в облегающем платье

Лилия Подкопаева не перестает восхищать своим цветущим видом. А также невероятно быстрым возвращением в форму после рождения второго ребенка. Напомним, что 19 сентября 2019 года именитая украинская спортсменка родила девочку, имя малышки родители пока что держат в секрете.

Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Подкопаева и ее дети от предыдущего брака (приемный сын Вадим и родная дочка Каролина) живут в США. Кстати, ранее Подкопаева трогательно поздравила дочку-именинницу! После родов не прошло и полугода, а Лилия едва ли не каждый день восхищает поклонников своей активностью. А также завидной фигурой.

На новом стильном фото Подкопаева показала очередной яркий образ. Так, Лилия позирует в облегающем сером платье в пол, которое отлично подчеркивает стройные формы молодой мамы. Также свой осенний образ спортсменка дополнила очень трендовым в этом сезоне элементом, а именно — черной “кожанкой”. Отметим, что этот элемент гардероба крайне актуален осенью 2019. На ножках Лилии — массивные кожаные ботинки на устойчивом каблуке. И это еще один тренд осени 2019 — “бунтарский” стиль.

“Как много жизненных соблазнов, а выходных всего чуть-чуть”, — подписала снимок Лилия.

: Новости Ю