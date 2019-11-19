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«Шрек, б*ядь»: Мозкова затроллила Стефанчука з-за тещиної квартири

19.11.2019

Українська продюсер Олена Мозгова посміялася над депутатом від фракції «Слуга народу», першим віце-спікером ВР Русланом Стефанчуком через скандал з квартирою його тещі.

«Зняти хату у тещі і компенсувати витрати з бюджету…заповзятливий дядько, нічого не скажеш», — написала Мозкова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Передплатники продюсера підтримали її позицію з приводу парламентарія.

«Шрек бл…», — пише Кузьо Ігор

«Жлоби у всій його красі», — вважає Irina Irisova

«Морда майже лусне зараз!» — жартує Elena Granishevskaya

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