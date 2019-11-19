Порохобот Доник обмовив загиблого комбрига 128-ї бригади — Бутусов

Подивіться, яку мерзенність і блюзнірство поширює про загиблого командира 128-ї бригади Євгенії Коростелеве роман доник. Якщо це не спростувати, багато люди будуть думати, що Коростельов загинув при виконанні бойового завдання, а де-то в тилу.

Про це пише сьогодні у ФБ відомий журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

Насправді, Євген Коростельов підірвався на міні на передовій лінії оборони, на переході між двома опорними пунктами в районі Новотроїцького. Комбриг пішки обходив бойові порядки своєї бригади. В супроводі своїх офіцерів.

Підрив стався недалеко від наших позицій, є ціла група свідків.

В самому повідомленні брехня написана — ну які «нові позиції» на мінному полі? Але для хом’ячків доніка таку маячню достатній.

Доніку потрібен скандал, йому все одно що писати, лише б було більше цитат та перепостів, і щоб після цього йому на картку ще більше грошей скидали, де ніякого звіту він не дає.

Але я прошу поважаючих себе людей, всіх, хто знав Євгена Коростельова, і всіх, хто поважає нашу армію, не допомагати доніку паплюжити честь загиблого офіцера, і не поширювати цю неправдиву інформацію.

Комбриг 128-ї бригади Євген Коростельов.

Поранення виявилося смертельним… Загинув при виконанні бойового завдання.

На війні з перших днів. Призначений на посаду комбрига за два місяці до трагедії в 2019-му, постійно знаходився на передовій, підірвався на міні при обході лінії оборони бригади.

Прожив життя офіцера і командира. Світла пам’ять.

Четвертий український командир бригади, загиблий в ході війни за незалежність України…