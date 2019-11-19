Якщо МВФ до кінця року не дасть Україні позитивний сигнал, буде боляче — експерт

МВФ любить писати у своїх звітах про «плідні переговори». Якщо вони поїдуть з України з таким формулюванням і на цей раз, це буде означати, що вони побачили справжні проблеми в тому, що відбувається в країні. Скажу більше: це буде початком дуже серйозного розвороту.

Таке зловісне попередження висловив сьогодні на сторінках НВ виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

За його словами, МВФ розуміє, що при роботі з такими країнами, як Україна завжди є ризики. Тому природно, вони будуть вимагати гарантії. Хто знає, що це буде у випадку з ПриватБанком або незалежністю Національного банку.

У Писарука хороша репутація, але оцінимо ситуацію комплексно. Міжнародні донори МВФ інвестували божевільна кількість ресурсів і сил для створення НАБУ, яке вважається незалежним. Також багато вони вклали у створення Антикорупційного суду. І тепер шановану людину арештовують інститути, до яких не було ніяких питань — ситуація негарна з будь-якого боку.

Шановний людина теж може порушити закон, так само як і погана людина може зробити щось хороше. І якщо знайдуться докази, то будуть питання до НБУ. Поки не можна робити чітких висновків, що все ж таки відбувається. Якщо будуть докази того, що нова влада використовує знову антикорупційні органи для зведення політичних рахунків, то це буде дуже погана новина для всіх.

МВФ дає гроші в обмін на реформи. Якщо буде доведено, що антикорупційні органи виконують політичне замовлення, то це очевидне згортання успіхів, в таких умовах вже нічого неможливо.

Сьогодні макроекономічна ситуація набагато краще, ніж у попередні п’ять років, і немає масштабної потреби нас рятувати. Розмір траншу залежить від МВФ — говорять про $ 5 млрд, що не така вже й велика програма.

Вона спрацює швидше символічно. Фонд дає благословення, що ця країна, мовляв, йде в правильному напрямку — займайте їм гроші.

Гривня зміцнюється, і одна з ключових причин цього — прихід чотирьох мільярдів доларів в наші гривневі цінні папери.

Вони сюди прийшли, бо припускають, що ми отримаємо кредит МВФ.

І якщо Фонд просто розвернеться, поїде і до кінця року ми не будемо мати чіткий сигнал, що ось-ось і все буде, то що-небудь, крім позитивного сигналу — підписання меморандуму і виділення коштів — змусить вкладені гроші виходити, і ми всі це відчуємо.

Буде боляче.