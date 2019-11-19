Бездомные коты «захватили» автомобиль

Паркуя автомобиль, не забывайте закрывать двери и окна, а то к вам могут залезть нежелательные гости. Девушка непредусмотрительно забыла прикрыть окна в своей машине и то, что она увидела, когда вернулась за ним, удивило и рассмешило ее, видео об этом случае появилось в YouTube.

Необыкновенный взлом с проникновением произошел в Южной Каролине США, в небольшом городе Хемингуэй. Девушка по имени Джессика Райс приехала посетить своих близких, и по неосторожности забыла закрыть окна своего автомобиля. Подобная беспечность могла бы дорого ей стоить, но случай выпал довольно комичный. Вернувшись, после встречи с бабушкой и дедушкой, Джессика обнаружила внутри авто пять непрошенных гостей. Бездомные кошки, то ли радуясь, что у них появился большой дом на колесах, то ли пытаясь совершить угон, оккупировали весь салон.

Заметив непонятное движение внутри своего автомобиля, девушка начала снимать видео, и то что вышло, буквально взорвало сеть. Коты, заметив приближение человека, стали неистово гарцевать и бегать по салону. Пытаясь быстро выбраться, животные прыгали в лобовое стекло, не понимая, что преграждает им путь. Немного погодя, обезумевшие животные все же нашли путь отступления и благополучно выбрались из своего временного пристанища. Джессику увиденное нисколько не расстроило, смеясь и комментируя она далее отправилась по своим делам.