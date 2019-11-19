Рада епохи бідності: з’явився список забезпечених нардепів, які знімають житло за рахунок українців

За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти відразу 120 депутатів. Деякі з них потребували взяти 20-40 тисяч гривень незважаючи на свої задекларовані мільйони і дорогі іномарки.

На це звернув увагу голова «Центру протидії корупції Віталій Шабунін в Facebook.

З початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 мільйона гривень.

Деякі депутати, які звернулися за компенсацією (гроші на неї беруть з бюджету, тобто з податків українців), у своїх деклараціях вказували великі суми, дорогі автомобілі й коштовності.

У відповідності зі статтею 35 закону «Про статус народного депутата України», нардепи отримують компенсацію на наймання житла або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом в столиці і мають реєстрацію місця проживання на відстані більше 30 кілометрів від Києва.