Рада епохи бідності: з’явився список забезпечених нардепів, які знімають житло за рахунок українців

За перші місяці роботи Верховної Ради компенсацію за оренду житла встигли взяти відразу 120 депутатів. Деякі з них потребували взяти 20-40 тисяч гривень незважаючи на свої задекларовані мільйони і дорогі іномарки.
На це звернув увагу голова «Центру протидії корупції Віталій Шабунін в Facebook.
З початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 мільйона гривень.
Деякі депутати, які звернулися за компенсацією (гроші на неї беруть з бюджету, тобто з податків українців), у своїх деклараціях вказували великі суми, дорогі автомобілі й коштовності.
У відповідності зі статтею 35 закону «Про статус народного депутата України», нардепи отримують компенсацію на наймання житла або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом в столиці і мають реєстрацію місця проживання на відстані більше 30 кілометрів від Києва.
- Максим Бужанський, «Слуга народу». Позичив 350 тисяч доларів, його дружина декларує понад 300 тисяч доларів. Сам «слуга народу» носить годинник за півмільйона гривень і їздить на Lexus. Взяв 40 950 гривень компенсації.
- Анатолій Урбанський, «За Майбутнє». Він живе в квартирі за 14 мільйонів гривень, має 4 256 биткоинов, багато годин, картин, ювелірних прикрас. Дружина Урбанського їздить на Bentley за 100 тисяч доларів, а в цьому році купила Land Rover за 230 тисяч доларів. Взяв 18 200 гривень компенсації.
- Ігор Фріс, «Слуга народу». Нардпеп декларує понад 300 тисяч доларів готівкою, ювелірні прикраси, годинники. Попросив 21 тисячу гривень компенсації. Взяв 21 450 гривень компенсації.
- Володимир Кальцев, «Опозиційна платформа – За життя». Живе в маєтку на 400 квадратів, має багато ювелірних прикрас, годинників, задекларував майже 4 мільйони доларів. Взяв 19 500 компенсації.
- Валерій Лунченко, позафракційний. Їздить на Audi Q7 за 50 тисяч доларів, має більше 4 мільйонів гривень готівки. Взяв 21 450 компенсації.
- Дмитро Лубинець, «За Майбутнє». Їздить на Lexus, разом з дружиною володіє більш ніж 2 мільйонами гривень готівки. Взяв 18 000 компенсації.
- Олександр Куницький, «Слуга народу». Задекларував 200 тисяч доларів. Взяв 41 600 компенсації.
- Микола Скорик, «Опозиційна платформа – За життя». Живе в будинку на 630 квадратів, декларує 5 годин, десятки тисяч доларів. Взяв 41 600 гривень компенсації.
- Ігор Колыхаев, «За Майбутнє». Має майже мільйон доларів у готівці. Взяв 41 600 гривень компенсації.
- Тарас Батенко, «За Майбутнє». У минулому році дружина придбала Audi Q7 за 90 тисяч доларів. Взяв 41 600 гривень компенсації.
- Ірина Констанкевич, «За Майбутнє». Має будинок під Луцьком на 240 квадратних метрів і Audi Q5. Взяла 41 600 компенсації.
- Петро Юрчишин, «За Майбутнє». Його дружина володіє декількома фірмами, сам нардеп декларує 150 тисяч доларів сша та 85 тисяч євро. Взяв 21 450 компенсації.