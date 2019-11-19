Зеленський підписав важливий «пляжний» закон: які штрафи загрожують порушникам

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє обмеження права українців на вільний доступ до водойм, будь-яке порушення передбачає штраф.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» забороняє обмеження права загального водокористування та забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, морських заток, лиманів ,водойм та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони.

Порушників каратимуть штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян, а для посадових осіб – від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторні дії, вчинені протягом року, передбачають штраф від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів і від 700 до 1000, відповідно.

«У разі обмеження доступу громадян (у тому числі шляхом установлення огороджень або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, які знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду», — сказано в документі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня вступу його в силу.