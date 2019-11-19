Українці зненавидять Зеленського: Шрайк зробив страшний прогноз

У наступному році в Україні можуть пройти дострокові парламентські вибори, а також перезавантаження апарату Кабміну і президента.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook пише журналіст Роман Шрайк.

За його словами, вже через 2 роки Зеленського будуть жорстко критикувати, називаючи «клоуном» і «дурником» ті люди, які раніше віддавали за нього голоси на президентських виборах.

«Найпалкішими критиками у фейсбуці будуть досі намагаються обґрунтувати свій вибір меншого зла. Це називається «компенсація»», — вважає блогер.

Зеленський може не витримати такого тиску.

«Деякі люди, до думки яких я прислухаюся, вважають, що душа артиста не витримає такого навантаження і попроситься на свободу, ближче до оплесків. але я в цьому не впевнений», — стверджує Роман Шрайк.

Наостанок журналіст додав, що вже в 2020 році Україну чекають політичні зміни.

«Більш ймовірно, що слід році нас чекає перезавантаження кабміну та офісу президента. і може бути верховної ради», — підкреслив він.